Донован Митчелл: «Сможем ли мы остаться такими же после 2-3 поражений подряд?»
Команда идет на первом месте на Востоке с лучшим в НБА результатом 32-4. «Кавальерс» только что прервали победную серию одного из фаворитов сезона «Оклахомы».
Донован Митчелл набрал 11 очков, реализовав 3 из 16 с игры. В раздевалке команда призналась Кенни Эткинсону, что проиграла бы подобный матч в прошлом сезоне.
В недавнем интервью Митчелл не стал демонстрировать излишней уверенности в успешности коллектива.
«Мы показываем хороший баскетбол, но можем ли мы сохранить эту тенденцию? Оставаться такой же командой, проиграв 2-3 матча подряд? Сможем ли быть такими же успешными в рубке перед Матчем всех звезд?
Как долго продлится эта серия? В этом состоит главный вызов», – рассудил звездный защитник.
В данный момент «Кавальерс» имею самую продолжительную в лиге серию из 11 побед подряд.
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