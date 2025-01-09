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Донован Митчелл: «Сможем ли мы остаться такими же после 2-3 поражений подряд?»

Донован Митчелл не склонен к излишнему оптимизму по поводу «Кливленда».

Команда идет на первом месте на Востоке с лучшим в НБА результатом 32-4. «Кавальерс» только что прервали победную серию одного из фаворитов сезона «Оклахомы».

Донован Митчелл набрал 11 очков, реализовав 3 из 16 с игры. В раздевалке команда призналась Кенни Эткинсону, что проиграла бы подобный матч в прошлом сезоне.

В недавнем интервью Митчелл не стал демонстрировать излишней уверенности в успешности коллектива.

«Мы показываем хороший баскетбол, но можем ли мы сохранить эту тенденцию? Оставаться такой же командой, проиграв 2-3 матча подряд? Сможем ли быть такими же успешными в рубке перед Матчем всех звезд?

Как долго продлится эта серия? В этом состоит главный вызов», – рассудил звездный защитник.

В данный момент «Кавальерс» имею самую продолжительную в лиге серию из 11 побед подряд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Fadeaway World
logoКенни Эткинсон
logoНБА
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logoДонован Митчелл
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