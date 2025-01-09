Донован Митчелл о победе над «Тандер»: «В прошлом сезоне мы не выиграли бы этот матч»
Донован Митчелл высказался о победе «Кэвс» над «Тандер» (129:122).
«Эта победа говорит о нашем росте. После матча сказал команде, что мы не выиграли бы этот матч в прошлом сезоне. Каждый, кто выходил сегодня на площадку, сделал что-то положительное, чтобы повлиять на игру, будь то очки, подборы, защита, что угодно. Это командная победа, и это то, что нам нужно, чтобы стать той командой, которой мы хотим стать.
Я думаю, что мы все в восторге от этой победы. Очевидно, это всего лишь один матч, и сегодня мы не завоевали чемпионский титул, но этой победой можно гордиться», – сказал защитник «Кливленда».
«Кавальерс» выиграли 11-й матч подряд и увеличили показатель до 32-4.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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