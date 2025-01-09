Самсон Руженцев забросил невероятный мяч из-за щита в матче Кубка России

Самсон Руженцев совершил невероятное попадание из-за щита.

Эпизод произошел в концовке матча 1/4 финала Кубка России между «Пармой» и «Химками» (73:61).

За 0,4 секунды до конца матча форвард «Пармы» Самсон Руженцев выловил мяч за лицевой линией соперника и отправил его точно в кольцо, перекинув через щит. Судьи не засчитали попадание.