Самсон Руженцев забросил невероятный мяч из-за щита в матче Кубка России
Самсон Руженцев совершил невероятное попадание из-за щита.
Эпизод произошел в концовке матча 1/4 финала Кубка России между «Пармой» и «Химками» (73:61).
За 0,4 секунды до конца матча форвард «Пармы» Самсон Руженцев выловил мяч за лицевой линией соперника и отправил его точно в кольцо, перекинув через щит. Судьи не засчитали попадание.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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