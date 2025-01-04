Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Самару», «Локомотив-Кубань» встретится дома с «Пармой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Уралмаш » примет «Самару», «Локомотив-Кубань» встретится дома с «Пармой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 19-3, Зенит – 18-3, УНИКС – 17-5, Локомотив-Кубань – 17-5, Уралмаш – 11-11, Пари Нижний Новгород – 11-11, Парма – 10-12, Автодор – 9-13, Самара – 7-14, Енисей – 7-15, МБА-МАИ – 5-17, Астана – 0-22. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.