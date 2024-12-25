Велимир Перасович: «Шесть побед подряд – это не случайность»

Велимир Перасович заявил, что УНИКС находится в хорошей форме.

«Прежде всего, хочу поздравить с Рождеством всех, кто празднует его сегодня и тех, кто отметит его в январе. Мы играли против очень хорошей команды, которая сейчас находится на пике формы, и показали достойную игру. Когда встречаешься с клубом, который играет уверенно и забивает много сложных мячей, непросто переломить ход матча. Тем не менее, мы контролировали игру на протяжении всей встречи. У нас были как отличные моменты, так и неудачные, но сейчас моя команда находится в хорошей форме.

Мы значительно улучшили оборону, стали действовать более агрессивно, задействовали большое количество игроков. Шесть побед подряд – это не случайность. После матча с «Локомотивом-Кубань» наша игра заметно улучшилась. Уверен, у нас еще есть потенциал для дальнейшего существенного роста, но мы готовы к изменениям. Наша цель – подойти к плей-офф в оптимальной форме, чтобы достойно конкурировать со всеми соперниками», – сказал главный тренер УНИКСа.

Сегодня казанский УНИКС дома победил пермскую «Парму» – 103:92.