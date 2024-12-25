0

Велимир Перасович: «Шесть побед подряд – это не случайность»

Велимир Перасович заявил, что УНИКС находится в хорошей форме.

«Прежде всего, хочу поздравить с Рождеством всех, кто празднует его сегодня и тех, кто отметит его в январе. Мы играли против очень хорошей команды, которая сейчас находится на пике формы, и показали достойную игру. Когда встречаешься с клубом, который играет уверенно и забивает много сложных мячей, непросто переломить ход матча. Тем не менее, мы контролировали игру на протяжении всей встречи. У нас были как отличные моменты, так и неудачные, но сейчас моя команда находится в хорошей форме.

Мы значительно улучшили оборону, стали действовать более агрессивно, задействовали большое количество игроков. Шесть побед подряд – это не случайность. После матча с «Локомотивом-Кубань» наша игра заметно улучшилась. Уверен, у нас еще есть потенциал для дальнейшего существенного роста, но мы готовы к изменениям. Наша цель – подойти к плей-офф в оптимальной форме, чтобы достойно конкурировать со всеми соперниками», – сказал главный тренер УНИКСа.

Сегодня казанский УНИКС дома победил пермскую «Парму» – 103:92.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
Велимир Перасович
logoПарма
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» в Саратове, УНИКС выиграл у «Пармы»
3сегодня, 18:58
Евгений Богачев: «Алексей Швед не смог выиграть конкуренцию у американцев в Китае»
3сегодня, 14:34
Евгений Богачев: «Агенты Алексея Шведа просят нереальные условия по контракту»
16вчера, 18:53
Елатонцев, Хэмм, Рейнольдс, Мартин и Бэйкон – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
23 декабря, 07:12
Рекомендуем
Главные новости
Лука Дончич получил растяжение левой икроножной мышцы и выбыл до конца матча
652 минуты назадВидео
«Голден Стэйт» надеялся на большой прогресс Джонатана Куминги или Брэндина Подземски
10сегодня, 20:20
Виктор Вембаньяма набрал 42 очка, 18 подборов и 4 блок-шота в своем первом рождественском матче
7сегодня, 19:47
«Лейкерс» отказываются включить Остина Ривза в обмен Зака Лавина
15сегодня, 19:22
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Автодор» в Саратове, УНИКС выиграл у «Пармы»
3сегодня, 18:58
«Финикс» и «Голден Стэйт» – предпочтительные варианты обмена для Джимми Батлера
18сегодня, 18:49
Джимми Батлер был застигнут врасплох, когда Пэт Райли публично сказал ему заткнуться
10сегодня, 18:10
«Они отточили этот прием». Бывший игрок НФЛ Трой Айкман раскритиковал НБА за симуляцию
2сегодня, 17:44
Джимми Батлер был недоволен тем, что «Майами» не продлил его контракт
2сегодня, 17:21
НБА. 41 очко Бриджеса помогло «Нью-Йорку» победить «Сан-Антонио», «Даллас» принимает «Миннесоту», «Голден Стэйт» – «Лейкерс» и другие матчи
117сегодня, 17:04Live
Ко всем новостям
Последние новости
Анна Седокова о Янисе Тимме: «Стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей»
1сегодня, 19:05
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором» с разницей «+47»: «Разница несправедлива для саратовцев»
сегодня, 18:35
Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа
сегодня, 15:55
Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»
сегодня, 15:44
Алекс Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы. Но это точно не музыка для раздевалки»
сегодня, 15:02
«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонний контракт с Мэттом Райаном
сегодня, 13:46
Бронни Джеймс: «Стал сильнее ментально, справляясь с травмами и психическими расстройствами»
7сегодня, 12:08
«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков
сегодня, 11:27
О Джи Ануноби подарил всем одноклубникам по «Никс» очки виртуальной реальности Apple Vision Pro
1сегодня, 11:07Фото
Тони Джекири из ЦСКА поздравил с Новым годом в валенках
сегодня, 09:44Видео
Рекомендуем