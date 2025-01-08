Брайан Уиндхорст: «Санз» стараются сделать так, чтобы Бил чувствовал себя нежеланным в Финиксе и согласился на обмен»
Брайан Уиндхорст рассказал о сложной задаче, которую пытаются решить «Санз».
Защитник Брэдли Бил, в контракте которого есть опция запрета обмена со своим участием, переведен «Финиксом» на скамейку запасных.
«Финикс» в непростой ситуации. Команда определенно настроена на обмен Брэдли Била. Но в таких случаях вы обычно пытаетесь показать товар лицом, делаете все для того, чтобы такой игрок продемонстрировал свои лучшие качества. А они отправили его на скамейку. «Санз» стараются сделать так, чтобы Бил чувствовал себя нежеланным в Финиксе и согласился на обмен, не стал использовать этот пункт в контракте, который во всей НБА есть только у Леброна и у него.
Игрок, на которого они хотят его обменять – это Джимми Батлер. Но «Майами» не хочет себе Била», – рассказал журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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