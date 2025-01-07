Джимми Батлер не заинтересован в обмене в «Мемфис»
Джимми Батлер не хочет выступать за «Мемфис».
Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
По словам Хэйнса, «Гризлис» и несколько других команд были проинформированы о том, что звезда «Майами» Джимми Батлер не заинтересован в обмене в эти команды, и что им не стоит пытаться выменять его.
Батлер предстоящим летом может стать неограниченно свободным агентом, если откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26 (52,4 млн).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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