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Джимми Батлер не заинтересован в обмене в «Мемфис»

Джимми Батлер не хочет выступать за «Мемфис».

Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По словам Хэйнса, «Гризлис» и несколько других команд были проинформированы о том, что звезда «Майами» Джимми Батлер не заинтересован в обмене в эти команды, и что им не стоит пытаться выменять его.

Батлер предстоящим летом может стать неограниченно свободным агентом, если откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26 (52,4 млн).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Криса Хэйнса в соцсети X
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoМайами
возможные переходы
logoМемфис
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