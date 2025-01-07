Джимми Батлер не заинтересован в обмене в «Мемфис»

Джимми Батлер не хочет выступать за «Мемфис».

Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

По словам Хэйнса, «Гризлис» и несколько других команд были проинформированы о том, что звезда «Майами » Джимми Батлер не заинтересован в обмене в эти команды, и что им не стоит пытаться выменять его.

Батлер предстоящим летом может стать неограниченно свободным агентом, если откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26 (52,4 млн).