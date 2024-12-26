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Ти Джей Шортс – фаворит на награду MVP Евролиги по мнению игроков

Ти Джей Шортс всерьез претендует на звание MVP Евролиги.

Разыгрывающий «Парижа» стал лидером по результатам опроса 40 игроков Евролиги от BasketNews.

Шортс демонстрирует средние показатели в 19,3 очка (3-й), 7,9 передачи (2-й) и 23,6 PIR (1-й) в турнире. «Париж» находится на первом месте с результатом 11-5.

Защитник получил 61,5% голосов.

Кроме него баскетболисты выделили в этой категории защитника «Панатинаикоса» Кендрика Нанна (12,8%) и форварда «Олимпиакоса» Сашу Везенкова (5,1%).

Шортс также получил 65% голосов за звание лучшего новичка турнира.

26-летний разыгрывающий «Баварии» Карсен Эдвардс – главный претендент на звание «прорыва» сезона (40,5%).

Форвард «Монако» Альфа Диалло (15,4%) выбран лучшим оборонительным игроком на этом этапе чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Ти Джей Шортс
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПариж
logoОлимпиакос
logoКендрик Нанн
logoАлександар Везенков
logoПанатинаикос
Альфа Диалло
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