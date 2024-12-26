Ти Джей Шортс – фаворит на награду MVP Евролиги по мнению игроков

Ти Джей Шортс всерьез претендует на звание MVP Евролиги.

Разыгрывающий «Парижа » стал лидером по результатам опроса 40 игроков Евролиги от BasketNews.

Шортс демонстрирует средние показатели в 19,3 очка (3-й), 7,9 передачи (2-й) и 23,6 PIR (1-й) в турнире. «Париж» находится на первом месте с результатом 11-5.

Защитник получил 61,5% голосов.

Кроме него баскетболисты выделили в этой категории защитника «Панатинаикоса » Кендрика Нанна (12,8%) и форварда «Олимпиакоса » Сашу Везенкова (5,1%).

Шортс также получил 65% голосов за звание лучшего новичка турнира.

26-летний разыгрывающий «Баварии» Карсен Эдвардс – главный претендент на звание «прорыва» сезона (40,5%).

Форвард «Монако» Альфа Диалло (15,4%) выбран лучшим оборонительным игроком на этом этапе чемпионата.