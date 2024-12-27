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Евролига. «Бавария» – «Панатинаикос», «Баскония» встретится с «Парижем» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Немецкая «Бавария» примет греческий «Панатинаикос», испанская «Баскония» встретится с французским «Парижем»

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 12-6, Олимпиакос Греция – 12-6, Париж Франция – 11-5, Бавария Германия – 11-6, Фенербахче Турция – 10-6, Панатинаикос Греция – 10-7, Анадолу Эфес Турция – 10-8, Жальгирис Литва – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Барселона Испания – 9-8, Реал Испания – 9-9, Милан Италия – 9-9, Виллербан Франция – 8-9, Партизан Сербия – 7-10, Баскония Испания – 7-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-13, Виртус Италия – 4-13, Альба Германия – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoБаскония
logoПартизан
logoВиртус
logoАСВЕЛ Виллербан
logoПанатинаикос
logoФенербахче
logoЦрвена Звезда
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoБарселона
logoПариж
результаты
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