«Сакраменто» решил сделать контракты Джея Краудера и Дага Макдермотта гарантированными до конца сезона
«Кингз» приняли решение по двум ветеранам команды.
«Сакраменто» решил сделать контракты форвардов Джея Краудера и Дага Макдермотта гарантированными до конца сезона-24/25.
Калифорнийский клуб также решил расстаться с центровым Орландо Робинсоном.
У «Кингз» будет одно свободное место в составе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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