«Сакраменто» решил сделать контракты Джея Краудера и Дага Макдермотта гарантированными до конца сезона

«Кингз» приняли решение по двум ветеранам команды.

«Сакраменто » решил сделать контракты форвардов Джея Краудера и Дага Макдермотта гарантированными до конца сезона-24/25.

Калифорнийский клуб также решил расстаться с центровым Орландо Робинсоном.

У «Кингз» будет одно свободное место в составе.