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«Сакраменто» решил сделать контракты Джея Краудера и Дага Макдермотта гарантированными до конца сезона

«Кингз» приняли решение по двум ветеранам команды.

«Сакраменто» решил сделать контракты форвардов Джея Краудера и Дага Макдермотта гарантированными до конца сезона-24/25.

Калифорнийский клуб также решил расстаться с центровым Орландо Робинсоном. 

У «Кингз» будет одно свободное место в составе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
переходы
logoСакраменто
logoНБА
logoОрландо Робинсон
logoДаг Макдермотт
logoДжей Краудер
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