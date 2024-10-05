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«Сакраменто» воспользовался опцией продления контракта с Киганом Мюррэем

«Кингз» продлили контракт с Киганом Мюррэем до 2026 года.

«Сакраменто» продлил соглашение с Киганом Мюррэем на сезон-2025/26, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте форварда.

Мюррэй, выбранный четвертым на драфте НБА 2022 года, сыграл 80 матчей в своем дебютном сезоне в составе «Кингз», набирая в среднем 12,2 очка, 4,6 подбора и 1,2 передачи за 29,8 минут на паркете. Форвард стал лидером НБА по количеству точных трехочковых среди новичков (206).

Во время своего второго сезона Мюррэй сыграл в 77 матчах, набирая в среднем 15,2 очка, 5,5 подбора и 1,7 передачи за 33,6 минуты.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Сакраменто»
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