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«Сакраменто» близок к подписанию Джея Краудера

Джей Краудер, как ожидается, продолжит карьеру в «Сакраменто».

Согласно сообщению ESPN, стороны работают над подписанием контракта и близки к заключению сделки.

В минувшем сезоне Краудер (34 года, 198 см) провел 50 матчей за «Милуоки», набирая 6,2 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Форвард побывал на просмотре в «Кингз» в межсезонье-2024.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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logoДжей Краудер
возможные переходы
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