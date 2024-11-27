«Сакраменто» близок к подписанию Джея Краудера

Джей Краудер, как ожидается, продолжит карьеру в «Сакраменто».

Согласно сообщению ESPN, стороны работают над подписанием контракта и близки к заключению сделки.

В минувшем сезоне Краудер (34 года, 198 см) провел 50 матчей за «Милуоки», набирая 6,2 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Форвард побывал на просмотре в «Кингз» в межсезонье-2024.