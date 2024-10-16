«Сакраменто» подписал однолетний контракт с Дагом Макдермоттом

Даг Макдермотт стал игроком «Сакраменто».

Свободный агент заключил с «Кингз» контракт на один год.

Макдермотт (32 года, 198 см) проведет свой 11-й сезон в НБА . В прошлом сезоне форвард выступал за «Сан-Антонио» и «Индиану», набирая 5,5 очка в среднем за матч.