Влад Голдин набрал рекордные для себя в NCAA 36 очков в матче против UCLA
Влад Голдин обновил личный рекорд результативности в NCAA.
Российский центровой Мичигана набрал рекордные для себя в студенческой заокеанской лиге 36 очков в матче против команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (94:75).
21 очко пришлось на первую половину встречи.
Также за 32 минуты в активе 23-летнего Голдина 7 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот. Он реализовал 13 из 18 с игры и 9 из 11 с линии.
В составе «Вулверинс» 36 очков стали лучшим результатом за 19 лет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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