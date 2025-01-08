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Влад Голдин набрал рекордные для себя в NCAA 36 очков в матче против UCLA

Влад Голдин обновил личный рекорд результативности в NCAA.

Российский центровой Мичигана набрал рекордные для себя в студенческой заокеанской лиге 36 очков в матче против команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (94:75).

21 очко пришлось на первую половину встречи.

Также за 32 минуты в активе 23-летнего Голдина 7 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот. Он реализовал 13 из 18 с игры и 9 из 11 с линии.

В составе «Вулверинс» 36 очков стали лучшим результатом за 19 лет.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
университет Мичиган
logoNCAA
logoБаскетбол - видео
logoВлад Голдин
университет Калифорнии, Лос-Анджелес
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