Влад Голдин оформил дабл-дабл (26+10) и обновил рекорд карьеры в NCAA в матче против университета Оклахомы
Влад Голдин установил новый рекорд личной результативности – 26 очков.
Российский центровой обновил свое достижение двухнедельной давности в матче с Висконсином (24 очка).
Мичиган уступил Оклахоме с минимальным разрывом в счете – 86:87.
Голдин оформил дабл-дабл, набрав 26 очков, 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота и реализовав 10 из 12 бросков с игры и 6 из 7 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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