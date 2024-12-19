Влад Голдин оформил дабл-дабл (26+10) и обновил рекорд карьеры в NCAA в матче против университета Оклахомы

Влад Голдин установил новый рекорд личной результативности – 26 очков.

Российский центровой обновил свое достижение двухнедельной давности в матче с Висконсином (24 очка).

Мичиган уступил Оклахоме с минимальным разрывом в счете – 86:87.

Голдин оформил дабл-дабл, набрав 26 очков, 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота и реализовав 10 из 12 бросков с игры и 6 из 7 штрафных.