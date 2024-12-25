Мама сделала сюрприз Стефону Каслу, вручив ему перстень NCAA во время тренировки в «Мэдисон Сквер Гарден»

Семья сделала приятный сюрприз новичку «Сперс» Стефону Каслу.

Мама вручила экс-защитнику Коннектикута чемпионский перстень NCAA во время тренировки техасской команды в «Мэдисон Сквер Гарден».

«Сан-Антонио » в среду сыграет в Нью-Йорке на Рождество.

20-летний Касл в прошлом сезоне стал чемпионом NCAA в составе «Хаскис».