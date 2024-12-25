Мама сделала сюрприз Стефону Каслу, вручив ему перстень NCAA во время тренировки в «Мэдисон Сквер Гарден»
Семья сделала приятный сюрприз новичку «Сперс» Стефону Каслу.
Мама вручила экс-защитнику Коннектикута чемпионский перстень NCAA во время тренировки техасской команды в «Мэдисон Сквер Гарден».
«Сан-Антонио» в среду сыграет в Нью-Йорке на Рождество.
20-летний Касл в прошлом сезоне стал чемпионом NCAA в составе «Хаскис».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Basketball
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