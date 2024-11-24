Купер Флэгг – единственный игрок 1-го дивизиона NCAA, который лидирует в команде по всем основным показателям
Купер Флэгг лидирует в Дьюке по всем основным показателям.
Форвард университета Дьюк Купер Флэгг лидирует в своей команде по всем основным статистическим показателям. 17-летний игрок набирает в среднем 17,8 очка, 8,8 подбора, 3,8 передачи, 1,8 перехвата и 1,8 блок-шота за матч.
Флэгг на данный момент является единственным игроком 1-го дивизиона NCAA, который лидирует в своей команде во всех основных категориях.
Флэгг считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Global Scouting в соцсети X
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