Купер Флэгг – единственный игрок 1-го дивизиона NCAA, который лидирует в команде по всем основным показателям

Купер Флэгг лидирует в Дьюке по всем основным показателям.

Форвард университета Дьюк Купер Флэгг лидирует в своей команде по всем основным статистическим показателям. 17-летний игрок набирает в среднем 17,8 очка, 8,8 подбора, 3,8 передачи, 1,8 перехвата и 1,8 блок-шота за матч.

Флэгг на данный момент является единственным игроком 1-го дивизиона NCAA , который лидирует в своей команде во всех основных категориях.

Флэгг считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА 2025 года.