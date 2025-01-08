Семья Джей Джей Редика попала в число эвакуированных в связи с пожаром в Лос-Анджелесе. В городе объявлено чрезвычайное положение
Джей Джей Редик рассказал, как на него повлияло ЧП в Лос-Анджелесе.
В престижном районе Пасифик-Палисейдс, где проживает главный тренер «Лейкерс» с семьей, утром 7 января возник пожар. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи.
В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение.
Семья Редика попала в число эвакуированных. Более 30 тысяч жителей Пасифик-Палисейдс были вынуждены покинуть свои дома.
Во вторник «озерники» уступили «Далласу» со счетом 97:118.
«Вы должны понимать, все мои мысли сейчас с жителями Пасифик-Палисейдс. Там я живу.
Знаю, что многие люди сейчас в панике, включая мою семью. Многие напуганы. Сейчас все мысли об этом, ничего не поделаешь», – заявил Редик.
Рейс «Лейкерс» в Лос-Анджелес был отложен из вероятности задымления неба над городом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем