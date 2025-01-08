Семья Джей Джей Редика попала в число эвакуированных в связи с пожаром в Лос-Анджелесе. В городе объявлено чрезвычайное положение

Джей Джей Редик рассказал, как на него повлияло ЧП в Лос-Анджелесе.

В престижном районе Пасифик-Палисейдс, где проживает главный тренер «Лейкерс » с семьей, утром 7 января возник пожар. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи.

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение.

Семья Редика попала в число эвакуированных. Более 30 тысяч жителей Пасифик-Палисейдс были вынуждены покинуть свои дома.

Во вторник «озерники» уступили «Далласу» со счетом 97:118.

«Вы должны понимать, все мои мысли сейчас с жителями Пасифик-Палисейдс. Там я живу.

Знаю, что многие люди сейчас в панике, включая мою семью. Многие напуганы. Сейчас все мысли об этом, ничего не поделаешь», – заявил Редик.

Рейс «Лейкерс» в Лос-Анджелес был отложен из вероятности задымления неба над городом.