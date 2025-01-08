  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Семья Джей Джей Редика попала в число эвакуированных в связи с пожаром в Лос-Анджелесе. В городе объявлено чрезвычайное положение
2

Семья Джей Джей Редика попала в число эвакуированных в связи с пожаром в Лос-Анджелесе. В городе объявлено чрезвычайное положение

Джей Джей Редик рассказал, как на него повлияло ЧП в Лос-Анджелесе.

В престижном районе Пасифик-Палисейдс, где проживает главный тренер «Лейкерс» с семьей, утром 7 января возник пожар. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи.

В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение. 

Семья Редика попала в число эвакуированных. Более 30 тысяч жителей Пасифик-Палисейдс были вынуждены покинуть свои дома.

Во вторник «озерники» уступили «Далласу» со счетом 97:118.

«Вы должны понимать, все мои мысли сейчас с жителями Пасифик-Палисейдс. Там я живу.

Знаю, что многие люди сейчас в панике, включая мою семью. Многие напуганы. Сейчас все мысли об этом, ничего не поделаешь», – заявил Редик.

Рейс «Лейкерс» в Лос-Анджелес был отложен из вероятности задымления неба над городом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
происшествия
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джарред Вандербилт вернется в течение следующей недели или двух
11вчера, 18:28
Джей Джей Редик ответил на критику Чарльза Баркли: «Честно говоря, не досмотрел до конца. Мне буквально все равно»
104 января, 05:47Видео
«Лейкерс» дали отдых Энтони Дэвису из-за продолжающихся болей в голеностопе и тяжелого расписания
23 января, 13:23
Чарльз Баркли Джей Джей Редику о критике медиа: «Думай, на что напрашиваешься. Я работаю на матчах «Лейкерс» и могу отыграться»
133 января, 06:59
Рекомендуем
Главные новости
«Восемь с половиной из десяти». Купер Флэгг прошел через всю площадку и исполнил постер-данк
3 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. УНИКС в гостях одолел «Енисей», «Самара» примет «Зенит»
644 минуты назад
Стефен Карри: «Два подряд провальных матча. Мы попытаемся с этим разобраться, но пока что у меня нет ответа»
549 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Надежда», курское «Динамо» встретится с «Нефтяником» и другие матчи
сегодня, 09:26
Стивен Джексон: «Майами» не поставил рядом с Джимми Батлером вторую звезду. Вокруг него игроки среднего уровня»
11сегодня, 09:16
Трэй Янг, Леброн Джеймс и Зайон Уильямсон – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
4сегодня, 08:48Видео
Леброн Джеймс исполнил эффектный данк с сопротивлением Дерека Лайвли
5сегодня, 08:44Видео
Стив Керр: «Мы сейчас не те «Уорриорз», какими были последние 10 лет. Эта команда не демонстрирует готовности к борьбе»
9сегодня, 08:21
Брайан Уиндхорст: «Санз» стараются сделать так, чтобы Бил чувствовал себя нежеланным в Финиксе и согласился на обмен»
6сегодня, 07:46
Джейсон Кидд рассказал о важной роли Пи Джей Вашингтона в «Мэверикс» на фоне непростого отрезка в чемпионате
1сегодня, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Оклахома» отчислила Брэндена Карлсона
1вчера, 17:33
Уилл Клайберн выбыл как минимум на два месяца из-за травмы стопы
вчера, 08:11
ACB. «Баскония» дома уступила «Реалу»
6 января, 22:55
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» победил «Тофаш», «Яловаспор» обыграл «Дарушафаку»
6 января, 21:03
«Реал» проявляет интерес к Сэму Деккеру
6 января, 20:11
Эван Фурнье сыграет за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025
6 января, 16:07
Адриатическая лига. «Партизан» взял верх над «Мегой» в овертайме
6 января, 15:37
Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма
16 января, 11:27Видео
Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»
46 января, 11:17
Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»
16 января, 08:15
Рекомендуем