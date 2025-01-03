Чарльз Баркли Джей Джей Редику о критике медиа: «Думай, на что напрашиваешься. Я работаю на матчах «Лейкерс» и могу отыграться»
Чарльз Баркли ответил на критику прессы со стороны Джей Джей Редика.
Главный тренер «Лейкерс» недавно обвинил прессу в негативном освещении НБА. Чарльз Баркли отреагировал на его слова.
«Когда делаешь такое, думай, на что напрашиваешься. Потому что я могу отыграться на тебе, братишка. Я работаю на матчах «Лейкерс», и у тебя не получится целиком спрятать их слабые стороны.
Ты уже живой труп. Клуб избавился от Фрэнка Вогеля и Дарвина Хэма, которые хорошо справлялись. Или ты думал, что у тебя выйдет все изменить одним свиданием с той же уродливой девицей?» – разошелся ведущий Inside the NBA.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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