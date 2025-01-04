Джей Джей Редик ответил на критику Чарльза Баркли: «Честно говоря, не досмотрел до конца. Мне буквально все равно»

Джей Джей Редик заявил, что ему плевать на нападки Чарльза Баркли в свой адрес.

«После матча я получил от кого-то сообщение. Я посмотрел в телефон, и там было что-то о Чарльзе Баркли. Я такой: «Что?» Но Грег и Бо показали мне видео. Честно говоря, я не досмотрел до конца.

Мой пульс в состоянии покоя — 64. Я посмотрел видео, и пульс был 64. Мне буквально все равно. У меня есть некоторые мысли, но мне все равно», – сказал главный тренер «Лейкерс».

Ранее эксперт TNT Чарльз Баркли отреагировал на слова Редика , который обвинил СМИ в негативном освещении НБА .

«Когда делаешь такое, думай, на что напрашиваешься. Потому что я могу отыграться на тебе, братишка. Я работаю на матчах «Лейкерс », и у тебя не получится целиком спрятать их слабые стороны. Ты уже живой труп. Клуб избавился от Фрэнка Вогеля и Дарвина Хэма, которые хорошо справлялись. Или ты думал, что у тебя выйдет все изменить одним свиданием с той же уродливой девицей?» – сказал член Зала славы.