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Эрик Споэльстра о поражении (100:136) от «Юты»: «Не думаю, что у нас есть оправдания»

Эрик Споэльстра прокомментировал неудачную игру «Хит».

Команда уступила «Джаз» со счетом 100:136 после отстранения форварда Джимми Батлера.

«Не думаю, что у нас есть оправдания. Мы получили нокдаун, теперь должны вернуться к работе.

Завтра предстоит долгий перелет, персонал сможет начать трудиться.

Хочу, чтобы члены команды разгрузились и морально подготовились к результативному выездному турне», – заключил главный тренер «Майами».

Наиболее результативными в составе «Хит» стали форвард Никола Йович (17 очков, 7 из 14 с игры, 3 из 5 из-за дуги) и защитник Данкан Робинсон со скамейки (16 очков, 6 из 12 с игры, 3 из 9 из-за дуги). Лидер команды Бэм Адебайо закончил игру с 4 очками и 8 подборами, смазав все 6 попыток с игры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Майами»
logoНикола Йович
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