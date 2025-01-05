«Это не наше дело». Команда отреагировала на конфликт Джимми Батлера с организацией

Джимми Батлер был отстранен «Хит» на 7 матчей.

Форвард не реагировал на решение клуба публично.

«Разочаровывает наблюдать подобный конфликт игрока и организации. Но остальным нужно понять, как выигрывать матчи.

Это не наше дело. Джимми и руководство сами решат вопрос.

Он пришел на работу, старался, но все сложилось не в его пользу. Он не хотел стоять в углу. Но мы построили систему, в которой у всех свое место, нам нужно было понять, как включить его. После вчерашнего мы сосредоточены на тех, кто остается в составе», – прокомментировал ситуацию центровой Бэм Адебайо перед матчем с «Ютой».

«Отстойно, что его не будет рядом», – признался защитник Терри Розир .

«Мы сосредоточимся на матче. Не хочу отвлекаться. Все уже было сказано. Все понятно. Будем работать с нынешним составом. Не буду развивать тему, у нас есть дело», – заявил главный тренер Эрик Споэльстра .

«Хит» проиграли «Джаз» со счетом 100:136.