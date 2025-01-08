Стив Керр: «Мы сейчас не те «Уорриорз», какими были последние 10 лет. Эта команда не демонстрирует готовности к борьбе»
Стив Керр раскритиковал «Уорриорз» после разгрома от «Майами».
Главного тренера «Голден Стэйт» попросили оценить выступление Трэйса Джексона-Дэвиса.
«Я не могу сейчас чему-либо радоваться. Ну да, он набрал 19 очков. Отлично. У него хороший сезон. Но кого, черт возьми, это волнует, когда мы не конкурентоспособны? Когда у нас нет соревновательного духа и готовности бороться на площадке.
Мы сейчас не те «Уорриорз», какими были последние 10 лет. Эта команда не демонстрирует готовности к борьбе», – заявил Керр.
«Уорриорз» уступили дома 98:114.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
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