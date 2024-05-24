Кендрик Перкинс стал единственным, кто не включил Брэндона Миллера в символические сборные новичков в своем бюллетене

Теги Кендрик Перкинс Шарлотт Даллас Голден Стэйт Мемфис Майами Новый Орлеан Сан-Антонио Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Трэйс Джексон-Дэвис Брэндон Миллер Грэйди Дик Кейонте Джордж Джордан Хоукинс Дерек Лайвли Джи Джи Джексон Брэндин Подземски Хайме Хакес Баскетбол

Кендрик Перкинс стал единственным, кто не проголосовал за Брэндона Миллера.

Новичок «Шарлотт» вошел в первую пятерку новичков сезона-2023/24. Единственным, кто не включил форварда в свой бюллетень, оказался эксперт ESPN Кендрик Перкинс. Голоса бывшего игрока были отданы за следующих новичков.

Первая сборная: Виктор ВембаньямаСан-Антонио»), Чет Холмгрен («Оклахома»), Хайме Хакес («Майами»), Брэндин Подземски («Голден Стэйт»), Дерек Лайвли («Даллас»).

Вторая сборная: Кейонте Джордж («Юта»), Грэйди Дик («Торонто»), Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»), Джордан Хоукинс («Новый Орлеан»), Джи Джи Джексон («Мемфис»).

 

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