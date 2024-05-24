Кендрик Перкинс стал единственным, кто не включил Брэндона Миллера в символические сборные новичков в своем бюллетене
Кендрик Перкинс стал единственным, кто не проголосовал за Брэндона Миллера.
Новичок «Шарлотт» вошел в первую пятерку новичков сезона-2023/24. Единственным, кто не включил форварда в свой бюллетень, оказался эксперт ESPN Кендрик Перкинс. Голоса бывшего игрока были отданы за следующих новичков.
Первая сборная: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Чет Холмгрен («Оклахома»), Хайме Хакес («Майами»), Брэндин Подземски («Голден Стэйт»), Дерек Лайвли («Даллас»).
Вторая сборная: Кейонте Джордж («Юта»), Грэйди Дик («Торонто»), Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт»), Джордан Хоукинс («Новый Орлеан»), Джи Джи Джексон («Мемфис»).