Стив Керр: «Никогда не играл с ротацией в 12 игроков, но собираюсь»
В составе «Уорриорз» игровое время получили 15 человек. Только Брэндин Подземски, который провел на площадке 25 минут и смазал все пять бросков, закончил матч с показателем «0» в графе набранных очков.
Лидером по результативности стал Бадди Хилд. Защитник вышел со скамейки на 15 минут и набрал 22 очка, забросив 8 из 12 с игры и 5 из 7 трехочковых.
«Это самый глубокий состав, который я тренировал, и мы будем этим пользоваться. Никогда не играл с ротацией из 12 человек, но собираюсь.
Размышлял на тем, чтобы остановиться на 10, но просто не смог найти рациональной причины для этого», – заявил главный тренер команды. Стив Керр обозначил, что считает Стефа Карри, Эндрю Уиггинса, Джонатана Кумингу, Дрэймонда Грина и Трэйса Джексон-Дэвиса базовой стартовой пятеркой этого сезона.
«Теперь это будет новой идентичностью команды. Мы полагаемся на глубину ростера», – прокомментировал ситуацию Карри.
«Это самая глубокая команда, в которой я играл», – заявил Уиггинс.
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