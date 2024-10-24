Стив Керр: «Никогда не играл с ротацией в 12 игроков, но собираюсь»

«Голден Стэйт» разгромил «Портленд» со счетом 139:104.

В составе «Уорриорз» игровое время получили 15 человек. Только Брэндин Подземски , который провел на площадке 25 минут и смазал все пять бросков, закончил матч с показателем «0» в графе набранных очков.

Лидером по результативности стал Бадди Хилд . Защитник вышел со скамейки на 15 минут и набрал 22 очка, забросив 8 из 12 с игры и 5 из 7 трехочковых.

«Это самый глубокий состав, который я тренировал, и мы будем этим пользоваться. Никогда не играл с ротацией из 12 человек, но собираюсь.

Размышлял на тем, чтобы остановиться на 10, но просто не смог найти рациональной причины для этого», – заявил главный тренер команды. Стив Керр обозначил, что считает Стефа Карри , Эндрю Уиггинса , Джонатана Кумингу, Дрэймонда Грина и Трэйса Джексон-Дэвиса базовой стартовой пятеркой этого сезона.

«Теперь это будет новой идентичностью команды. Мы полагаемся на глубину ростера», – прокомментировал ситуацию Карри.

«Это самая глубокая команда, в которой я играл», – заявил Уиггинс.