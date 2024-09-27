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Майк Данливи: «Голден Стэйт» должен быть минимум в Топ-7 лиги по защите»

Майк Данливи и Стив Керр обозначили план на сезон «Уорриорз».

«Мы должны вернуться к элитной защите. Должны войти в Топ-5 или в Топ-7 по защите в лиге как минимум. Это всегда было нашим рецептом для побед. В чемпионском 2022 мы, кажется, были вторыми. Хорошо начали, потому что хорошо защищались», – заявил генменеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи.

«Мы плохо переходили от атаки к защите в прошлом году. На сборах будет упор на этом. В нынешнем году наш состав более соответствует этим целям, за исключением возможных травм. Гэри Пэйтон здоров. По моему мнению, он оказывает огромное влияние на игру в обороне. Трэйс Джексон-Дэвис стал опытнее. Дрэймонд остается одним из лучших защитников лиги», – заявил главный тренер Стив Керр.

«Голден Стэйт» закончил прошлый сезон 15-м по защитному рейтингу. Команда не прошла в плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoМайк Данливи-младший
logoНБА
logoСтив Керр
logoДрэймонд Грин
logoГэри Пэйтон II
logoТрэйс Джексон-Дэвис
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