Майк Данливи: «Голден Стэйт» должен быть минимум в Топ-7 лиги по защите»

Майк Данливи и Стив Керр обозначили план на сезон «Уорриорз».

«Мы должны вернуться к элитной защите. Должны войти в Топ-5 или в Топ-7 по защите в лиге как минимум. Это всегда было нашим рецептом для побед. В чемпионском 2022 мы, кажется, были вторыми. Хорошо начали, потому что хорошо защищались», – заявил генменеджер «Голден Стэйт » Майк Данливи .

«Мы плохо переходили от атаки к защите в прошлом году. На сборах будет упор на этом. В нынешнем году наш состав более соответствует этим целям, за исключением возможных травм. Гэри Пэйтон здоров. По моему мнению, он оказывает огромное влияние на игру в обороне. Трэйс Джексон -Дэвис стал опытнее. Дрэймонд остается одним из лучших защитников лиги», – заявил главный тренер Стив Керр .

«Голден Стэйт» закончил прошлый сезон 15-м по защитному рейтингу. Команда не прошла в плей-офф.