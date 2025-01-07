Лука Банки – новый главный тренер «Анадолу Эфеса»
Лука Банки возглавил «Анадолу Эфес».
Турецкий клуб официально объявил о подписании контракта с Лукой Банки. Соглашение с 59-летним итальянским специалистом подписано по схеме 1+1.
Банки сменил Томислава Миятовича, который остался в тренерском штабе.
В прошлом сезоне Банки руководил «Виртусом» и вывел команду в плей-ин Евролиги. Также итальянец является главным тренером сборной Латвии, которая заняла пятое место на чемпионате мира 2023 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Анадолу Эфеса» в соцсети X
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