Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Анадолу Эфес», «Каршияка» примет «Фенербахче»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бешикташ » примет «Анадолу Эфес». Лишившаяся значимых легионеров из-за проблем с финансированием «Каршияка » встретится с «Фенербахче ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 11-1, Анадолу Эфес – 10-2, Тофаш – 10-2, Галатасарай – 10-3, Бешикташ – 8-4, Каршияка – 8-4, Бахчешехир – 7-5, Мерсин – 7-6, Бурсаспор – 6-6, Петким Спор – 5-8, Тюрк Телеком – 4-8, Маниса – 3-10, Бююкчекмедже – 3-10, Яловаспор – 2-10, Меркезефенди – 2-10, Дарушафака – 2-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.