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Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Анадолу Эфес», «Каршияка» примет «Фенербахче»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бешикташ» примет «Анадолу Эфес». Лишившаяся значимых легионеров из-за проблем с финансированием «Каршияка» встретится с «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 11-1, Анадолу Эфес – 10-2, Тофаш – 10-2, Галатасарай – 10-3, Бешикташ – 8-4, Каршияка – 8-4, Бахчешехир – 7-5, Мерсин – 7-6, Бурсаспор – 6-6, Петким Спор – 5-8, Тюрк Телеком – 4-8, Маниса – 3-10, Бююкчекмедже – 3-10, Яловаспор – 2-10, Меркезефенди – 2-10, Дарушафака – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoТюрк Телеком
logoчемпионат Турции
logoКаршияка
результаты
logoБешикташ
logoМеркезефенди
logoФенербахче
logoАнадолу Эфес
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