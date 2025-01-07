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Хавьер Паскуаль отказался от долгосрочного контракта с «Анадолу Эфесом» и остался в «Зените» до донца сезона

Хавьер Паскуаль отклонил предложение «Анадолу Эфеса».

На этой неделе турецкий клуб сделал главному тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю официальное предложение о подписании контракта на 2,5 года.

Испанский специалист и руководство «Зенита» приняли совместное решение, что Паскуаль продолжит тренировать команду до конца текущего сезона. Контракт тренера истекает летом 2025 года.

«Анадолу Эфес» после отказа Паскуаля практически договорился о контракте с главным тренером сборной Латвии и экс-тренером «Виртуса» Лукой Банки.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
logoАнадолу Эфес
Лука Банки
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЗенит
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