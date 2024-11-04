Джей Джей Редик: «Вандербилт испытывает легкий дискомфорт, но это нормально. Он увеличивает активность»

Джей Джей Редик рассказал о состоянии Джарреда Вандербилта.

Форвард «Лейкерс » пропускает старт сезона, он продолжает восстановление после перенесенных в межсезонье процедур на голеностопных суставах.

«Джарреду все лучше. Он испытывает легкий дискомфорт, но это нормально на фоне увеличения активности после двух операций. Никаких осложнений.

Вандербилт прогрессирует, но не думаю, что нам осталось подождать день или два до момента, когда он появится на площадке. У нас будет еще одно обновление по его состоянию примерно через неделю», – сказал главный тренер «озерников».