Если бы я был букмекером, то сейчас определенно немного злился на НБА. Не то чтобы им была нужна моя жалость, но перед стартом нового регулярного чемпионата у них нет ответа на ключевой вопрос, от которого зависит судьба всего предстоящего сезона.

А каким будет баскетбол в регулярке-2024/25?

Дело в том, что прошла регулярка началась с рекордных атакующих рейтингов и космической результативности. Команды разменивали тотал 200 на двоих еще в третьей четверти, владения напоминали комичную беготню взад-вперед из «Шоу Бенни Хилла», а индивидуальная статистика стала не сопоставимой с предыдущими эпохами.

Но НБА быстренько пришпорила все это дело . Судьям выдали методички, благодаря которым скорость игры удалось снизить, а число владений сократить. Короче говоря, атакующий взрыв оказался под колпаком, вследствие чего вторая часть регулярки была больше похожа на удобоваримый баскетбол с переменной тягучестью и повышенной жесткостью. В плей-офф эта тенденция продолжилась, поэтому концовка сезона оставила приятное послевкусие.

Логично предположить, что новый сезон НБА начнется так же, как закончился предыдущий. Если лиге понравился этот эксперимент, то регулярка-2024/25 вполне может сделать шаг назад по части атакующего безумия. И в этом случае баланс сил может сдвинуться, потому что одним командам выгоден как раз открытый баскетбол без оглядки, а другим больше по душе и по способностям тягомотина.

Эти нюансы не отменяют того факта, что в сегодняшней НБА трехочковые льются рекой, а резервисты блещут впечатляющими навыками. Но политика НБА может привести к тому, что в кои-то веки в регулярном чемпионате снова станут актуальны разговоры о защите.

Может показаться, что защитники сегодня уже «не те». Принципы игры и правда изменились. Центровые сегодня редко могут себе позволить тусоваться исключительно вблизи трехсекундной зоны. В лиге все меньше исполнителей, опекая которых ты можешь отдохнуть и скопить силы. Медленные владения вокруг доставки мяча «большому» на «усах» остались в прошлом. Элементы зонной защиты помогают противостоять изоляциям.

Одновременно с этим, искусство игры в защите действительно страдает из-за общих тенденций в НБА. Например, при комплектовании составов менеджеры все больше делают ставку на потенциал при общей «сырости» навыков и отсутствии знаний. Снижение среднего возраста приводит к отсутствие понимания сложных защитных взаимодействий, а недостаток опыта — к ошибкам.

Но это не означает, что в лиге стало меньше классных защитников.

Не помню, чтобы я еще когда переслушивал подкасты. Исключение было только одно, поскольку меня очень впечатлил выпуск Thinking Basketball про защитные награды от апреля 2023-го. Там ведущий Бен Тейлор вместе со своим коллегой определили лучших защитников НБА в мельчайших категориях. То есть если раньше я мог сходу назвать игроков с лучшим флоутером, лучшей работой ног или лучшим движением без мяча, то тут впервые задумался о том, кто же лучше всех пытается оказать сопротивление топ-снайперам.

Например, кто лучше всех в НБА проходит заслоны? Кого из защитников сложнее всего поймать на ошибке при попытке организовать неравноценный размен? Особенно если на твоем пути оказывается череда соперников — это нелегкая задача. Заслон типа «лифт» (elevator screen) вообще ставится при участии двух игроков, которые как бы закрывают «двери» перед защитником. А против такого невозможно обороняться, если ты не читаешь ситуацию наперед. Причем способов делать свою работу хорошо есть несколько – кто-то пользуется малыми габаритами (Хосе Альварадо, Иммануэл Куикли), кто-то, наоборот, использует пробивную мощь (Пэт Коннотон, Диллон Брукс). Самый надежный способ – предвосхищать события на опыте (Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Дрю Холидей). Хотя голая страсть (Джарред Вандербилт) тоже может помочь добиться желаемого.

Заряженность на защиту – тоже отдельная категория. В ней Вандербилту нет равных, хотя вряд ли кто-то так же подзаряжается от успешной игры в защите, как Дреймонд Грин. Желание внести свой вклад в успешную оборону часто отличает игроков скромных размеров (Альварадо), активные перемещения и готовность забирать нейтральные ситуации также являются неотъемлемой частью защитного арсенала Микала Бриджеса и Джейдена Макдэниелса.

Длинные руки очень важны для защитников, но их сложно категоризовать как навык. Тем не менее, резкость рук определенно входит в арсенал элитных защищающихся. Вкупе с длиной здесь играет роль также ловкость предплечий, а также скорость реакции. И то, что называется «цепкостью» необязательно приводит к перехватам – скорее, речь про усложнение жизни и снижение качества дриблинга для игрока с мячом.

В этой категории раньше были очень хороши Крис Пол и Кавай Леонард, но годы берут свое. Мастером классических выбиваний мяча на ведении остается Джимми Батлер, который еще и обладает дьявольской чуйкой на перекрывание линий паса. Маркус Смарт больше любит контакт «в кость» и войдет в историю как один из немногих обладателей награды Защитнику года из задней линии. Никола Йокич недооценен как мастер выбивать мяч со спины и вообще обладатель подвижных рук в защите.

В современной НБА деление на переднюю и заднюю линии считается несколько условным и устаревшим, поскольку даже суперзвездам по набору очков нельзя попадать впросак на разменах в защите. Поэтому, как по мне, приз Защитнику года в 2020-х должны получать именно универсальные винги формата Пола Джорджа, которым не западло обороняться против 1-4 номеров. Виктор Вембаньяма может разбить в пух и прах понятие «размена на большого», а другим, за неимением в составе инопланетян, приходится обращаться к услугам парней вроде Херба Джонса или О Джи Ануноби.

Как только игрок чуть-чуть пониже (Дреймонд) или потоньше (Ник Клэкстон, Чет Холмгрен) – им приходится сложнее с самыми габаритными. В самую золотую середину попадают Бэм Адебайо и Энтони Дэвис, которые защищали кольцо сборной США на Олимпиаде-2024. Дэвис на ФИБА-шной площадке, судя по всему, балдел от того, что можно парковаться в трехсекундной зоне и встречать всех туда входящих, а Адебайо действовал в своей привычной манере защитного мастера широкого профиля – всех страховал, всем помогал, все замечал.

Универсальность в защите может работать даже «против» игрока, поскольку сегодня в НБА значительная часть владений посвящается поиску невыгодных ситуаций для оппонентов. Раньше было как – топ-снайпер против топ-защитника, лицом к лицу. Сегодня если кто-то качественно защищается против «изоляций», то его вообще не будут выводить на такие ситуации. Соперникам «Хит» выгоднее, чтобы Бэм Адебайо скучал где-то в стороне от движухи. Лучшие баскетбольные умы придумывают способы, как воспрепятствовать невыгодному размену на заслонах и хэнд-оффах.

«Охотиться» на слабых защитников любит, к примеру, Лука Дончич. Поэтому можно идти от обратного – хорошим персональщиком и защитником против «изоляции» можно считать того, против кого Дончич НЕ захотел бы оставаться один-на-один. К сожалению для словенца, у «Селтикс» таких красавцев удалых было сразу несколько, включая Дрю Холидея и Деррика Уайта. Перед серией с «Миннесотой» многие прогнозировали, что Луке придется тяжко против Макдэниелса, но на его длиннорукость Дончич ответил пробивной мощью и хитростью.

Вообще Андрей Кириленко и Шейн Баттье порознь друг от друга повторяли простую вещь – лучшие виртуозы забьют свое, как бы ты не пытался им помешать. Снижение эффективности в таком случае равнозначна успеху. Но если ты достаточно подвижен и умен, обладаешь должной защитной дисциплиной и IQ, то сможешь заработать репутацию оборонца, против которого «тяжело дышать». Это означает, что сбросить его с себя сложно, допускать огрехов на дриблинге нельзя, на бросок без сопротивления надежды нет, а любая передача рискует быть перехваченной.

Раньше таким защитником в период выступлений за «Сан-Антонио» был Деджонте Мюррей, но в «Атланте» его защитный вклад улетучился. Есть надежда, что в «Пеликанс» он обретет второе дыхание. Тем более, что по части защитников периметра у «Нью-Орлеана» полный порядок. Я прямо жду-не дождусь, когда смогу увидеть Зайона в защите в позиции центрового.

Вот это всем интригам интрига. Но про центровых – в другой раз.

Фото: Gettyimages /David Berding / Stringer, Ezra Shaw / Staff