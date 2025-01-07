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Никола Миротич: «Никогда не ощущал себя испанцем»

Никола Миротич признался, что никогда не ощущал себя испанцем.

«Я никогда не ощущал себя испанцем.

Я православный черногорец-серб, хотя и играл за Испанию. Я всегда считал, что Испания — мой второй дом, потому что я играл очень хорошо. Она дала мне возможность, и я благодарен за это.

Вернусь ли я в сборную Испании? Не думаю. Прошло много лет с тех пор, как я играл за них. Я сосредоточился на том, чтобы отдавать все силы клубу, в котором я нахожусь. Кроме того, летом у меня есть личные дела, семья и бизнес. И я в том возрасте, когда мне сложно представить свое возвращение в сборную», – сказал форвард «Милана».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Skweek
logoНикола Миротич
logoМилан
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoсборная Испании
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