Никола Миротич: «Никогда не ощущал себя испанцем»
Никола Миротич признался, что никогда не ощущал себя испанцем.
«Я никогда не ощущал себя испанцем.
Я православный черногорец-серб, хотя и играл за Испанию. Я всегда считал, что Испания — мой второй дом, потому что я играл очень хорошо. Она дала мне возможность, и я благодарен за это.
Вернусь ли я в сборную Испании? Не думаю. Прошло много лет с тех пор, как я играл за них. Я сосредоточился на том, чтобы отдавать все силы клубу, в котором я нахожусь. Кроме того, летом у меня есть личные дела, семья и бизнес. И я в том возрасте, когда мне сложно представить свое возвращение в сборную», – сказал форвард «Милана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Skweek
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