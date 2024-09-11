Никола Миротич: «Милан» – команда плей-офф Евролиги, мы должны быть в первой шестерке»
Никола Миротич обозначил цель «Милана» в новом розыгрыше Евролиги.
Звездный форвард также отметил, что повысит уровень собственной игры по сравнению с прошлым сезоном.
«Мне грустно вспоминать о прошлом сезоне, когда мы не попали в плей-офф, потому что это был первый раз в моей жизни, когда меня не было в плей-офф. Это было непросто принять. Само собой, я считаю, что «Милан» должен быть командой плей-офф. Я говорю о том, что наша команда должна финишировать в первой шестерке. Это должно быть нашей целью.
Я должен стать полноценным лидером этой команды. Верю в себя и знаю, на что способен. Как я это сделаю? Знаю, что могу быть лучше, чем в прошлом сезоне, и это, несомненно, моя ответственность. Для этого меня и позвали в клуб – для лидерства. И я сделаю то, что должен», – сказал Миротич.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: realolimpiamilano.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости