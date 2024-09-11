Никола Миротич: «Милан» – команда плей-офф Евролиги, мы должны быть в первой шестерке»

Никола Миротич обозначил цель «Милана» в новом розыгрыше Евролиги.

Звездный форвард также отметил, что повысит уровень собственной игры по сравнению с прошлым сезоном.

«Мне грустно вспоминать о прошлом сезоне, когда мы не попали в плей-офф, потому что это был первый раз в моей жизни, когда меня не было в плей-офф. Это было непросто принять. Само собой, я считаю, что «Милан » должен быть командой плей-офф. Я говорю о том, что наша команда должна финишировать в первой шестерке. Это должно быть нашей целью.

Я должен стать полноценным лидером этой команды. Верю в себя и знаю, на что способен. Как я это сделаю? Знаю, что могу быть лучше, чем в прошлом сезоне, и это, несомненно, моя ответственность. Для этого меня и позвали в клуб – для лидерства. И я сделаю то, что должен», – сказал Миротич .