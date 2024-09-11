  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Никола Миротич: «Милан» – команда плей-офф Евролиги, мы должны быть в первой шестерке»

Никола Миротич обозначил цель «Милана» в новом розыгрыше Евролиги.

Звездный форвард также отметил, что повысит уровень собственной игры по сравнению с прошлым сезоном.

«Мне грустно вспоминать о прошлом сезоне, когда мы не попали в плей-офф, потому что это был первый раз в моей жизни, когда меня не было в плей-офф. Это было непросто принять. Само собой, я считаю, что «Милан» должен быть командой плей-офф. Я говорю о том, что наша команда должна финишировать в первой шестерке. Это должно быть нашей целью.

Я должен стать полноценным лидером этой команды. Верю в себя и знаю, на что способен. Как я это сделаю? Знаю, что могу быть лучше, чем в прошлом сезоне, и это, несомненно, моя ответственность. Для этого меня и позвали в клуб – для лидерства. И я сделаю то, что должен», – сказал Миротич.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: realolimpiamilano.com
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Италии
logoМилан
logoНикола Миротич
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Этторе Мессина: «Шейвон Шилдс выбрал будущее в «Милане»
15 сентября, 14:14
Армони Брукс о «Милане»: «Тренер ничего не спрашивал, просто сказал быть агрессивным, уверенным, и все получится само собой»
2 сентября, 15:58
«Милан» близок к подписанию Скайлара Мэйса
18 августа, 17:53
Дэвид Маккормак стал игроком «Милана»
3 августа, 09:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС – «Бешикташ», ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань»
231 минуту назад
На пост президента РФБ претендует только один человек – Андрей Кириленко. Последний срок заявок был 10 сентября
335 минут назад
Ричард Джефферсон: «Джа Морэнту более чем кому-либо другому в НБА предстоит доказывать в новом сезоне»
3сегодня, 08:59
«Фенербахче» объявил о подписании Кема Берча
1сегодня, 08:25
Монтрез Харрелл подпишет краткосрочный контракт с австралийским клубом
3сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «Алекса Аврамович украсит наш чемпионат»
129 минут назад
Калеб Агада стал игроком «Автодора»
сегодня, 08:13
Демаркус Казинс: «Больше не собираюсь убеждать ребят из НБА, что могу играть»
5сегодня, 07:56
Брайан Уиндхорст: «Запретил бы Уэстбруку бросать трехочковые до конца карьеры»
6сегодня, 07:27
Душан Алимпиевич о Суперкубке Лиги ВТБ: «Высокое качество организации и баскетбола»
сегодня, 07:22