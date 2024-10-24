Шейн Ларкин не доиграл матч против «Милана» из-за травмы голеностопного сустава
Шейн Ларкин получил серьезную травму во время матча с «Миланом».
За 4:50 до конца третьей четверти разыгрывающий «Анадолу Эфеса» повредил правый голеностопный состав, защищаясь против Николы Миротича во время быстрого прорыва. Миротич пытался исполнить лэй-ап и случайно приземлился на ногу Ларкина.
Ларкин покинул площадку и ушел в раздевалку с помощью медицинского персонала турецкого клуба.
За 12 минут и 31 секунду на паркете Ларкин успел набрать 2 очка и сделать 6 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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