Впервые в истории НБА шесть команд совершают не менее 45 процентов своих бросков из-за дуги

Шесть команд НБА совершают 45+ процентов бросков из-за дуги.

Sportico представил данные, которые демонстрируют очередной скачок в количестве трехочковых бросков в НБА . В нынешнем сезоне команды совершают 42,4% своих бросков из-за дуги. Этот показатель никогда не превышал 40% за полный сезон.

При этом шесть команд НБА совершают не менее 45% своих бросков из-за дуги. Еще у двух команд показатель – 44,9%.

В период с 2019 по 2023 год таких команды было не больше трех в одном сезоне. В прошлом сезоне единственной такой командой был «Бостон » (47,1%). В этом сезоне «Селтикс» находятся на пути к тому, чтобы побить рекорд лиги. На сегодняшний день их показатель – 55,2%.