Впервые в истории НБА шесть команд совершают не менее 45 процентов своих бросков из-за дуги
Шесть команд НБА совершают 45+ процентов бросков из-за дуги.
Sportico представил данные, которые демонстрируют очередной скачок в количестве трехочковых бросков в НБА. В нынешнем сезоне команды совершают 42,4% своих бросков из-за дуги. Этот показатель никогда не превышал 40% за полный сезон.
При этом шесть команд НБА совершают не менее 45% своих бросков из-за дуги. Еще у двух команд показатель – 44,9%.
В период с 2019 по 2023 год таких команды было не больше трех в одном сезоне. В прошлом сезоне единственной такой командой был «Бостон» (47,1%). В этом сезоне «Селтикс» находятся на пути к тому, чтобы побить рекорд лиги. На сегодняшний день их показатель – 55,2%.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
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