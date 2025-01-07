Стив Керр: «Важная часть моей работы заключается в том, чтобы не выматывать Стефа Карри до предела»

Стив Керр заявил, что не намерен увеличивать игровое время Стефена Карри.

«Во время сезона-2020/21 меня часто критиковали, потому что я придерживался своих принципов и заигрывал Стефа по 34 минуты за матч, давая ему около восьми минут перерыва в каждой половине. Я употребил фразу, которая стала печально известной, когда я сказал: «Мы не гонимся за победами». Все удивились: «Тогда какого черта ты делаешь?» и ответ был: «Мы бережем Стефа. Мы бережем его для его карьеры». Наверное, мне не стоило произносить это вслух, но я готов признать, что важная часть моей работы заключается в том, чтобы не выматывать Стефа до предела.

Я не собираюсь увеличивать его игровое время ради большего количества побед в регулярном чемпионате. Мы хотим, чтобы у нас была возможность дать ему шанс в плей-офф. Мы сделали это, когда выиграли титул в 2022-м. И мы хотим дать ему этот шанс снова», – сказал главный тренер «Голден Стэйт ».