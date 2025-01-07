«Лейкерс» не собираются обменивать Руи Хатимуру и Далтона Кнехта
«Лейкерс» не заинтересованы в обмене Руи Хатимуры и Далтона Кнехта.
По словам руководителей команд НБА, «Лейкерс», по крайней мере, на сегодняшний день, не проявляют интереса к обсуждению обменов, включающих Руи Хатимуру или Далтона Кнехта, а также Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Остина Ривза и Бронни Джеймса, сообщает Bleacher Report.
Два недавно приобретенных игрока, Дориан Финни-Смит и Шейк Милтон, не могут быть включены в сделку до дедлайна 6 февраля.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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