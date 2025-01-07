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Дуайт Ховард: «Написал «Свободу Палестине». Менее чем через 10 минут мне позвонил комиссионер НБА»

Дуайт Ховард рассказал, как его чуть не выгнали из НБА за пост в соцсети.

«Когда ты играешь в НБА, есть много вещей, которые ты хочешь сказать, но знаешь, что если ты это скажешь, будут последствия. У тебя могут быть большие неприятности. Например, пару лет назад, когда я играл за «Хьюстон», я написал в твиттере «Свободу Палестине», и меня чуть не выгнали за это из лиги.

Однажды я пошел в кино в Хьюстоне, и ко мне подошла группа палестинцев. Они сказали: «Эй, мужик, мы твои большие поклонники. Можно посмотреть с тобой фильм?» Я подумал: «Круто». Когда я жил в Хьюстоне — или даже в Орландо и других городах, где я играл — я водил болельщиков в кино. После фильма мы сфотографировались, и они попросили меня привлечь внимание к тому, что происходит в их стране.

У меня большое сердце, и я подумал: «Это христианское дело». Поэтому я написал в твиттере «Свободу Палестине». Менее чем через 10 минут мне позвонили комиссионер НБА, агенты, люди из моего фонда и даже ребята из Техаса и сказали мне удалить твит. Они сказали: «У тебя будут проблемы. Тебе нужно удалить этот твит». Я подумал: «Что я такого плохого сделал? Кто-нибудь может мне объяснить?» – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Ray Daniels Presents
logoДуайт Ховард
logoНБА
logoАдам Сильвер
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