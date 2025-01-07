Дэмиан Лиллард обошел Гэри Пэйтона по количеству очков за карьеру
Дэмиан Лиллард поднялся на 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
Разыгрывающий «Милуоки» обошел Гэри Пэйтона по количеству очков за карьеру и теперь занимает 38-е место в истории лиги по этому показателю.
Лиллард набрал 25 очков в матче против «Торонто» (128:104) и увеличил свой показатель за карьеру до 21 819. 37-е место в списке занимает Клайд Дрекслер с 22 195 очками.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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