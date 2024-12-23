Яннис Адетокумбо раздражен своим отсутствием в программе рождественских матчей
«Милуоки» не сыграет на Рождество.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо станет одним из трех игроков из Топ-10 по отслеживаемости в соцсетях НБА, которые не примут участия в праздничных играх лиги.
«2 участника стартовых пятерок Матча всех звезд. Дэйм взял MVP и выиграл конкурс трехочковых. Может быть, это не имеет значения. Но мы были одной из лучших команд на Востоке в прошлом году. Не в этом, хорошо.
Но почему мы не играем на Рождество? Потому что мы с маленького рынка? Думаю, у НБА есть алгоритм, который выбирает, что может принести больше зрителей», – заключил Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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