Яннис Адетокумбо раздражен своим отсутствием в программе рождественских матчей

«Милуоки» не сыграет на Рождество.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо станет одним из трех игроков из Топ-10 по отслеживаемости в соцсетях НБА, которые не примут участия в праздничных играх лиги.

«2 участника стартовых пятерок Матча всех звезд. Дэйм взял MVP и выиграл конкурс трехочковых. Может быть, это не имеет значения. Но мы были одной из лучших команд на Востоке в прошлом году. Не в этом, хорошо.

Но почему мы не играем на Рождество? Потому что мы с маленького рынка? Думаю, у НБА есть алгоритм, который выбирает, что может принести больше зрителей», – заключил Адетокумбо.