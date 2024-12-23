Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард пропустят матч против «Чикаго»
Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард продолжают пропускать игры.
Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард не выходил на площадку с победы в финале Кубка НБА, форвард Яннис Адетокумбо пропустил предыдущую встречу с «Вашингтоном». Следующий матч после «Буллз» пройдет уже после Рождества.
Форвард Крис Миддлтон будет участвовать в игре.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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