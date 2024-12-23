Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард пропустят матч против «Чикаго»

Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард продолжают пропускать игры.

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард не выходил на площадку с победы в финале Кубка НБА, форвард Яннис Адетокумбо пропустил предыдущую встречу с «Вашингтоном». Следующий матч после «Буллз» пройдет уже после Рождества.

Форвард Крис Миддлтон будет участвовать в игре.