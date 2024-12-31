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Менеджер команды Востока: «Оценка стоимости Зайона Уильямсона – самый сложный вопрос в НБА сейчас»

«Пеликанс» предстоит определиться с будущим Зайона Уильямсона.

По информации ESPN, новый агент форварда «Нового Орлеана» не собирается настаивать на скором обмене игрока. Стороны намерены сосредоточиться на возвращении баскетболиста на площадку и повышении его стоимости вне зависимости от места продолжения карьеры.

Один из менеджеров Восточной конференции прокомментировал ситуацию игрока: «Вопрос определения стоимости Зайона Уильямсона самый сложный в НБА прямо сейчас.

Тяжело понять, кто захочет много заплатить за него, но в лиге очень ограниченное количество баскетболистов, которые могут полностью оправдывать максимальную зарплату.

Его набор возможностей, когда он здоров, – один из тех, которые могут привести к победам на высочайшем уровне.

Я бы, вероятно, сделал что-нибудь глупое, чтобы заполучить его, если бы отвечал за принятие таких решений».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoЗайон Уильямсон
logoНовый Орлеан
возможные переходы
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