«Мне придется поговорить с тобой как мужчина с мужчиной». Дуайт Ховард предложил Шакилу О’Нилу встретиться
Дуайт Ховард признался, что ему надоела критика со стороны Шакила О’Нила.
«Ты продолжаешь это делать, так что мне придется поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Я собираюсь приехать в студию и спросить: «Эй, в чем дело?»
Мы все еще занимаемся этой мелочностью. Когда это прекратится? У тебя есть реальная проблема? Давай оставим это в прошлом. Сядем и поговорим», – сказал бывший игрок НБА на GAUDS show.
Конфликт между О’Нилом и Ховардом возник с самого начала карьеры Дуайта, когда его начали сравнивать с легендарным центровым за его стиль игры и характер. О’Нил особенно возражал против того, чтобы Ховард взял себе прозвище «Супермен», которое Шак популяризировал во время своей карьеры. На протяжении многих лет О’Нил постоянно критиковал игру и поведение Ховарда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Art Of Dialogue в соцсети X
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