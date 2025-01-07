«Мне придется поговорить с тобой как мужчина с мужчиной». Дуайт Ховард предложил Шакилу О’Нилу встретиться

Дуайт Ховард признался, что ему надоела критика со стороны Шакила О’Нила.

«Ты продолжаешь это делать, так что мне придется поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Я собираюсь приехать в студию и спросить: «Эй, в чем дело?»

Мы все еще занимаемся этой мелочностью. Когда это прекратится? У тебя есть реальная проблема? Давай оставим это в прошлом. Сядем и поговорим», – сказал бывший игрок НБА на GAUDS show.

Конфликт между О’Нилом и Ховардом возник с самого начала карьеры Дуайта, когда его начали сравнивать с легендарным центровым за его стиль игры и характер. О’Нил особенно возражал против того, чтобы Ховард взял себе прозвище «Супермен», которое Шак популяризировал во время своей карьеры. На протяжении многих лет О’Нил постоянно критиковал игру и поведение Ховарда.