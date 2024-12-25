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Шакил О′Нил о чемпионстве Ховарда: «Не уважаю, он был пассажиром автобуса»

Шакил О′Нил произнес обидные слова в адрес Дуайта Ховарда.

По мнению легенды НБА, он не воспринимает всерьез чемпионский титул Дуайта Ховарда 2020 года в составе «Лейкерс».

«Не уважаю, он был пассажиром автобуса. Джавейл Макги? Вот этому парню я готов похлопать. Но остальные мазафакеры в передней линии были пассажирами автобуса.

Он может хвастать этим перед кем угодно, но только не передо мной. «У меня есть перстень». Только не перед папочкой. Только не передо мной», – заявил 4-кратный чемпион НБА.

В сезоне-19/20 Ховард провел 69 матчей, набирая 7,5 очка, 7,3 подбора и 1,1 блок-шота за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
logoНБА
logoДуайт Ховард
logoШакил О′Нил
logoЛейкерс
logoДжавейл Макги
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