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  • Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (30 очков и 10 блок-шотов) и установил несколько рекордов в матче с «Портлендом»
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Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (30 очков и 10 блок-шотов) и установил несколько рекордов в матче с «Портлендом»

Виктор Вембаньяма оформил редкий дабл-дабл в победной игре (114:94).

На его счету 30 очков, 10 блок-шотов, 7 подборов, 3 передачи и 4 реализованных трехочковых броска из 8.

Дабл-дабл с 10 блок-шотами и 4 дальними попаданиями стал уникальным в истории НБА. Форвард «Сперс» – первый игрок до 21 года, которому удалось набрать двузначное количество блок-шотов в нескольких матчах.

До Вембаньямы 30 очков и 10 блок-шотов и более набирали 5 игроков: Хаким Оладжувон (5 раз), Дэвид Робинсон (3), Артис Гилмор (1), Дуайт Ховард (1) и Карим Абдул-Джаббар (1).

Вембаньяма блокирует минимум 1 бросок в 62 матчах подряд, опередив прежнего обладателя рекорда «Сан-Антонио» Дэвида Робинсона (61).

Форвард также стал 15-м игроком в истории лиги по скорости достижения отметки в 200 трехочковых бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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logoВиктор Вембаньяма
Дэвид Робинсон
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Артис Гилмор
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logoКарим Абдул-Джаббар
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