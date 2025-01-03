Шэй-Гилджес Александер и Карл-Энтони Таунс названы игроками декабря в НБА
НБА выбрала лучших игроков декабря.
По итогам месяца отличились защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс.
На счету Гилджес-Александера на Западе 33,3 очка, 2,5 перехвата, 5,8 подбора, 5,2 передачи и 1,2 блок-шота в среднем при 56,3% реализации бросков с игры, 36,6% из-за дуги и 91% со штрафной линии. «Оклахома» закончила месяц с результатом 12-1.
В активе Таунса 23,2 очка, 14,6 подбора, 3,3 передачи и 1,1 блок-шота в среднем при 56,6% с игры, 39% трехочковых и 81,3% штрафных. «Нью-Йорк» добился показателя в 12 побед и 2 поражения.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
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