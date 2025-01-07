Никола Йокич и Джейсон Тейтум – игроки недели в НБА
НБА назвала лучших игроков недели .
Еженедельную награду в Западной и Восточной конференциях лиги получили Никола Йокич («Денвер») и Джейсон Тейтум («Бостон»).
Средние показатели Йокича составили 36,5 очка, 16,5 подбора и 11,3 передачи за игру.
Тейтум в среднем набирал 25,5 очка, 8,0 подбора и 4,5 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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