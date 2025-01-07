Никола Йокич и Джейсон Тейтум – игроки недели в НБА

НБА назвала лучших игроков недели .

Еженедельную награду в Западной и Восточной конференциях лиги получили Никола Йокич («Денвер ») и Джейсон Тейтум («Бостон »).

Средние показатели Йокича составили 36,5 очка, 16,5 подбора и 11,3 передачи за игру.

Тейтум в среднем набирал 25,5 очка, 8,0 подбора и 4,5 передачи за игру.