«Локомотив-Кубань» намерен запретить Кириллу Елатонцеву переход в другой клуб с помощью обращения в ФИБА

«Локомотив-Кубань» с помощью ФИБА хочет не допустить ухода Елатонцева.

Как сообщает «Матч ТВ», «Локомотив‑Кубань» направил обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), чтобы запретить центровому Кириллу Елатонцеву переход в другую команду.

Ранее в ноябре клуб заявил, что подозревает игрока в симуляции болезни и вводе в заблуждение тренерского штаба после того, как в ночь на 9 ноября из‑за ухудшения самочувствия ему была вызвана скорая помощь на дом без уведомления клубных врачей. Прибывшие медики не обнаружили серьезных проблем и госпитализация не потребовалась. «Локомотив-Кубань» считает, что «спортсмен нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба».

Конфликт Елатонцева и «Локомотива-Кубань» будет рассмотрен в Национальном Центре Спортивного Арбитража (НЦСА). 23-летний игрок, выступающий за краснодарцев с сезона-2020/21, еще не провел ни одного матча в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
Кирилл Елатонцев
logoЛокомотив-Кубань
logoФИБА
logoЕдиная лига ВТБ
происшествия
