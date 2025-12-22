Амен Томпсон уронил одного защитника и забил сверху через второго

Томпсон стал автором эффектного момента с броском сверху.

В одном из эпизодов матча против «Сакраменто » защитник «Хьюстона » Амен Томпсон с помощью разворота обыграл защитника «Кингс» Ника Клиффорда, отправив его на пол, а затем забил данк через центрового Максима Рейно.

По итогам встречи, закончившейся поражением «Рокетс» в овертайме (124:125), на счету Томпсона 18 очков (7 из 10 с игры), 9 подборов и 8 передач.