Амен Томпсон уронил одного защитника и забил сверху через второго
Томпсон стал автором эффектного момента с броском сверху.
В одном из эпизодов матча против «Сакраменто» защитник «Хьюстона» Амен Томпсон с помощью разворота обыграл защитника «Кингс» Ника Клиффорда, отправив его на пол, а затем забил данк через центрового Максима Рейно.
По итогам встречи, закончившейся поражением «Рокетс» в овертайме (124:125), на счету Томпсона 18 очков (7 из 10 с игры), 9 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
