0

Егор Дёмин о 3 трехочковых в четвертой четверти: «Это заслуга моих товарищей по команде, они помогают мне открываться»

Дёмин прокомментировал свою игру против «Торонто».

Российский защитник «Бруклина» отдал должное партнерам по команде, которые позволили ему забросить несколько важных бросков в четвертой четверти победного матча против «Торонто» (96:81).

«Это заслуга моих товарищей по команде, они помогают мне открываться. Я благодарен им и тренерскому штабу за то, что они доверяют мне и делятся со мной мячом. Мне не нужно было особо задумываться и просто бросать», – сказал россиянин.

По итогам встречи на счету Дёмина 16 очков, включая 3 трехочковых в заключительной 12-минутке, которые помогли «Бруклину» вернуть контроль над игрой.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Егора Дёмина
