Егор Дёмин о 3 трехочковых в четвертой четверти: «Это заслуга моих товарищей по команде, они помогают мне открываться»

Дёмин прокомментировал свою игру против «Торонто».

Российский защитник «Бруклина » отдал должное партнерам по команде, которые позволили ему забросить несколько важных бросков в четвертой четверти победного матча против «Торонто » (96:81).

«Это заслуга моих товарищей по команде, они помогают мне открываться. Я благодарен им и тренерскому штабу за то, что они доверяют мне и делятся со мной мячом. Мне не нужно было особо задумываться и просто бросать», – сказал россиянин.

По итогам встречи на счету Дёмина 16 очков, включая 3 трехочковых в заключительной 12-минутке, которые помогли «Бруклину» вернуть контроль над игрой.